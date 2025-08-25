26.5 C
Chennai
1st September 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
Health

நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

by jothika lakshu0420
Benefits of eating gooseberry..!

நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடல் ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதிலும் குறிப்பாக நெல்லிக்காயில் எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துக்களும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்திருக்கிறது. நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் கிடைத்தும் உங்களுக்கு தெரியுமா அதனை குறித்து நாம் இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம்.

மூளை மற்றும் கண்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறது.

இது மட்டுமில்லாமல் சளி இருமல் பிரச்சனையை சரி செய்யவும் சருமத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது.

இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்து விடுபடவும் உதவும்.

மேலும் கூந்தல் ஆரோக்கியமாக வளர முக்கிய பங்கு வசிக்கிறது.

எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த நெல்லிக்காய் உணவில் சேர்த்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்